Страстная суббота: какие приметы должны соблюдать верующие

В этот день верующие вспоминают ритуал погребение Иисуса Христа, а также его тайную вечерю с 12 апостолами. В субботу люди готовятся в воскресенью Господнему, готовят куличи и продукты, которые сегодня ночью понесут освящать в церковь.

Множество примет связаны со Страстной субботой:

- в этот день можно есть хлеб, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, орехи, мед. Нельзя готовить еду с добавлением растительного или сливочного масла. Также разрешается пить вино;

- нельзя шить, стирать, работать на огороде. А также громко смеяться, обижать своих близких, сквернословить и ругаться считается большим грехом;

- можно ходить на кладбище, но нельзя устраивать поминки по усопшим;

- нельзя играть свадьбы, Дни рождения, юбилеи и любые другие нецерковные праздники;

- запрещено также ловить рыбу и охотиться.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на Пасху правопорядок в Украине будут обеспечивать более 21 тысяч полицейских.