08:00 07.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Столичный суд вынес приговор "анонимному минеру"

Оболонский районный суд в городе Киеве приговорил к к трем годам лишения свободы мужчину, который сообщил о ложном минировании одной из станций метро. 

Столичный суд вынес приговор

Об этом передает отдел коммуникации полиции Киева.

Инцидент произошел несколько месяцев назад, когда неизвестный позвонил в полицию и уведомил о минировании станции метро "Оболонь". На место происшествия выехала группа саперов, которая несколько часов проводила осмотр всех входов и выходов вдоль станции. Во время обследования метро движение пассажиров ограничили.

В ходе операции было эвакуировано более 100 человек, включаю сотрудников метрополитена, однако никаких подозрительных, а тем более, взрывных средств обнаружено не было. 

Чуть позже при помощи специального оборудование в своей квартире был найден "шутник". Задержанным оказался 24-летний парень, который в момент звонка находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичная полиция задержала " лжеминера".


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