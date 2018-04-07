09:44 07.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100190729:roman

На Пасхальные праздники в Украину грянет жаркая погода

Сегодня, 6 апреля в Страстную субботу украинцев ожидает теплая, а местами и жаркая погода. Об этом передает Укргидрометцентр.

На Пасхальные праздники в Украину грянет жаркая погода

На севере страны в Киевской, Сумской и Харьковской областях ожидается сухая и малооблачная погода, дневная температура составит от 15 до 17 градусов тепла, ночью 12-14 со знаком плюс. 

На юге в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Температура воздуха ночью опуститься 4-8 градусов тепла, а днем столбики термометров остановятся на показателях 16-18 градусов выше нуля. Синоптики предупреждают о возможных паводках. На Дунае в районе Вилково в Одесской обл. будут сохраняться опасные уровни воды в пределах 160-170 см над нулем поста.

На востоке Украины температура будет держаться на отметке в 13-15 градусов со знаком плюс, ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

В Киеве сегодня ясно и тепло, в дневные часы температура воздуха составит 16-19 градусов тепла.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно синоптики предупредили о повышении уровней воды в реках Украины.

 


Поделиться
Читайте также:
 
Пасхальные волнения: боевики не прекращают обстреливать позиции украинских военных В столицу прибыл Благодатный огонь из Иерусалима Более 350 тыс автомобилей компании Ford оказались бракованными Столичный суд вынес приговор "анонимному минеру"
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив