17:48 07.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Петр Порошенко поздравил украинцев с Благовещением

Президент Украины Петр Порошенко поздравил православных христиан с Благовещением Господним. Соответствующая запись появилась на его социальной странице в Twitter.

Петр Порошенко поздравил украинцев с Благовещением

Президент поделился с украинцами своей любимой иконой - Благовещением украинского художника Михаила Тымчука, на котором изображена мать Иисуса Мария. Согласно библейским текстам, в этот день Мария забеременела Сыном Божьим, которого она затем родила 7 января. Эта икона не только приносит благодать в дом, но и считается одним из наиболее ярких примеров ритуального художества.

Он пожелал христианам счастья и здоровья, их семьям успеха и удачи, а также всем теплой весны. Сам украинский лидер пообещал принять участие в богослужении 8 апреля - на православную Пасху в Киево-Печерской Лавре.

"Сердечно поздравляю всех христиан со светлым праздником Благовещения!", - написал украинский лидер. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Петр Порошенко поздравил украинских католиков с Пасхой.


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