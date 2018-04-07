КНДР провели новые испытания ядерного реактора - ФОТО

Сообщается, что эксперименты с запуском реактора в Йонбёне могли начаться несколько лет назад, однако активизация работ на станции началась в марте 2018 года. На фотографиях четко видно, что станция, вероятно, выполняет функции насосной станции, расположенной недалеко от реки.

Береговая линия окрашена в яркий зеленый, что свидетельствует об проведении испытаний системы охлаждения.

"В месте, где предположительно располагается насосная станция для второго контура охлаждения уже давно проводятся испытания", - отмечают специалисты института.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Северная Корея близка к созданию сверхзвуковой ядерной ракеты.