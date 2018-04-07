12:56 07.04.2018 | Общество | Новости
100190739:roman

КНДР провели новые испытания ядерного реактора - ФОТО

Северная Корея провела ядерные испытания в районе ядерного центра Йонбён в провинции Пхёнан-Пукто. Соответствующие снимки опубликовал специалисты американского Института науки и международной безопасности.

КНДР провели новые испытания ядерного реактора - ФОТО

Сообщается, что эксперименты с запуском реактора в Йонбёне могли начаться несколько лет назад, однако активизация работ на станции началась в марте 2018 года. На фотографиях четко видно, что станция, вероятно, выполняет функции насосной станции, расположенной недалеко от реки. 

Береговая линия окрашена в яркий зеленый, что свидетельствует об проведении испытаний системы охлаждения.

"В месте, где предположительно располагается насосная станция для второго контура охлаждения уже давно проводятся испытания", - отмечают специалисты института.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Северная Корея близка к созданию сверхзвуковой ядерной ракеты.


Поделиться
Читайте также:
 
Китай продолжает обходить экономические санкции США Страстная суббота: какие приметы должны соблюдать верующие Климкин поделился деталями нового формата "нормандской четверки" Украинцы массово обзаводятся личными декларациями с медиками
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив