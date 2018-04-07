16:21 07.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Как можно оригинально украсить яйца на Пасху: 3 оригинальных способа от команды "УРА-Информ"

Традиционное украшение яиц на Пасху можно увидеть в доме каждой хозяйке накануне Благодатного воскресенья. Предлагаем вам топ-3 наиболее красочных и легких вариантов украшения ваших пасхальных яиц.

Как можно оригинально украсить яйца на Пасху: 3 оригинальных способа от команды

Пасхальные яйца можно украсить с помощью сахарной пудры. Для этого вам понадобиться один стакан сахарной пудры, который необходимо смешать с небольшим объемом воды так, чтобы образовалась довольно густая консистенция.

Также вы можете выбрать классический вариант и украсить яйца кружевом. Для этого заверните яйцо в кружевную ткань и опустите на 10 минут в раствор с краской. Цвет можно выбрать абсолютно любой, магазины предлагают широкий спекрт пасхальных украшений на любой вкус покупателя.

Гостей можно удивить и яйцами, украшенными кондитерской присыпкой из шоколадной глазури. Перед приготовлением вам нужно будет закрепить все это на скорлупе, понадобится восковая или парафиновая свеча. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", самыми популярными официальными праздниками среди украинцев являются Пасха, Рождество и Новый год. 

 


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