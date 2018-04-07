Как можно оригинально украсить яйца на Пасху: 3 оригинальных способа от команды "УРА-Информ"

Пасхальные яйца можно украсить с помощью сахарной пудры. Для этого вам понадобиться один стакан сахарной пудры, который необходимо смешать с небольшим объемом воды так, чтобы образовалась довольно густая консистенция.

Также вы можете выбрать классический вариант и украсить яйца кружевом. Для этого заверните яйцо в кружевную ткань и опустите на 10 минут в раствор с краской. Цвет можно выбрать абсолютно любой, магазины предлагают широкий спекрт пасхальных украшений на любой вкус покупателя.

Гостей можно удивить и яйцами, украшенными кондитерской присыпкой из шоколадной глазури. Перед приготовлением вам нужно будет закрепить все это на скорлупе, понадобится восковая или парафиновая свеча.

Как сообщалось в "УРА-Информ", самыми популярными официальными праздниками среди украинцев являются Пасха, Рождество и Новый год.