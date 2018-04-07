Иисус спустил благодатный огонь в Иерусалиме

Схождение огня произошло в 14:17 по киевскому времени. Около храма столпилось более 40 тыс человек, каждый пытался хоть краем глаза узреть Благодать Божью. Поговаривают, что в первые минуты огонь можно схватить руками, он абсолютно не нанесет человеку никакого вреда.

Огонь быстро передавался теми, кто успел схватить его в первые минуты, далее паломники подхватывали пламя и передавали вдоль длинной очереди. Люди за несколько дней занимала места у храма, только чтобы раз в жизни узреть Божье чудо. Традиционно на выезде из Иерусалима образуются огромные пробки, туристы и паломники со всех точек планеты прибывают в священный город, чтобы почтить память Сына Божьего.

Как сообщалось в "УРА-Информ", уже который год перед праздником Пасхи в столице на Софийской площади стартует VIII Всеукраинский фестиваль писанок.