Facebook начнет контролировать деятельность модераторов социальных пабликов

Сообщается, что дополнительная верификации модераторов позволит контролировать деятельность лиц, которые занимаются размещением в своих группах и страницах политической рекламы. Такую жесткую политику контроля Facebook вынужден ввести из-за скандала с утечкой информации более 50 млн пользователей сети.

Данные юзеров использовались для влияния на них со стороны политтехнологов в ходе избирательной кампании в США 2016 года.

Цукерберг также одобрил предложения о более жестком регулировании политической рекламы в интернете. Сотрудники компании начнут контролировать и удалять фейковые аккаунты, запрещать несколько раз размещать одинаковые рекламные посты, которые касаются политики, а также будут заниматься баном нарушителей этих правил.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Марк Цукерберг даст показания по защите данных в Facebook в американском суде.