07:00 07.04.2018 | Общество | Новости
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Более 350 тыс автомобилей компании Ford оказались бракованными

Компания-производитель автомобилей и внедорожников отозвала партию автомобилей, в которых были обнаружены технические неисправности. Об этом передает National Public Radio.

Более 350 тыс автомобилей компании Ford оказались бракованными

Сообщается, что на доработку отправят 200 тыс машин марки Ford F-150 и 100 тыс грузовиков Expedition. Пользователи авто обнаружили, что во время парковки с переключением передач машина продолжала двигаться на предыдущей передаче.Неисправность автомобиля привела к аварии в одном из канадских городков, человек получил травму.

Руководство компании утверждает, что такая неисправность, которая может привести к непредвиденному движению транспортного средства, может сильно ударить по авторитету американской компании Ford. Отметим, что Ford уже более 120 лет приводит автомобили высокого качества по низким рыночным ценам.

Транспорт отзовут в США, Канаде и Мексике. На заводах проведут дополнительный осмотр авто, отремонтируют и отправят обратно на продажу. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", китайский производитель автомобилей GAC изменит название модели авто Trumpchi, которую планирует выпустить на американский рынок в следующем году. 


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