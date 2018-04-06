12:59 06.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100190657:Polishuk

Законопроект об антикоррупционном суде может быть принят в мае-июне , - Геращенко

Верховная Рада Украины может принять законопроект об антикоррупционном суде в мае или июне нынешнего года.

Законопроект об антикоррупционном суде может быть принят в мае-июне , - Геращенко

На данный момент профильный комитет работает над поправками в документу. Об этом в пятницу, 6 апреля, на своей страничке в Facebook сообщила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, сегодня она приняла участие во встрече с членами комитета иностранных дел Европарламента. На ней обсуждалась политика и гуманитарная ситуация на Донбассе, а также освобождение заложников, внутренние реформы.

Что же касается борьбы с коррупцией, я заверила, что в мае-июне максимум парламент примет закон об антикоррупционном суд, - пояснил политик, добавив, что она также уверена есть шанс отменить норму о е-декларировании для определенных категорий, но это требует усилий и диалога с неправительственным сектором, больше доверия и меньше взаимных оскорблений и попыток унизить, потому что это не добавляет взаимопонимания", - написала она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава ВРУ Андрей Парубий заявлял, что законопроект об антикоррупционном суде может быть принят непосредственно перед Пасхой или в первую неделю после Пасхи.


Поделиться
Читайте также:
 
Стало известно, когда Кабмин перечислит деньги уволенным заложникам На Закарпатье машина слетела в горную реку, водитель погиб - ФОТО Не ожидайте скорого улучшения качества продуктов, - Лапа Отчет правительства Рада может заслушать 20 апреля, - Парубий
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив