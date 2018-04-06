В пятницу в Украине тепло и немного дождливо

Лишь днем в западных областях немного похолодает. Там ожидается небольшой дождь, на Закарпатье и в Карпатах - умеренный. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 9-14 градусов тепла.

В Киеве сегодня на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Только вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов тепла. Днем потеплеет до 15-17 градусов.

На западе Украины возможен небольшой дождь, во Львовской и Ивано-Франковской областях умеренный дождь. Ночная температура воздуха составит 5-10 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 10-16 градусов выше нуля.

На севере страны ночью без осадков, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 2-9 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 12-18 градусов.

В центре Украины в пятницу осадков синоптики не обещают. Только в Винницкой области днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов тепла. Днем будет от 12 до 18 градусов со знаком плюс.

На востоке страны без осадков. Температура воздуха ночью составит 2-7 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 12-18 градусов.

На юге Украины сегодня синоптики осадков не обещают. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 14-19 градусов.

В Крыму в пятницу сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 13-19 градусов.

Народный прогноз: 6 апреля отмечается Канун Благовещения и почитается память преподобного Захарии монаха. В народе этот день назывался Похвалы Богородицы: На похвал Богородицы и птичка похваляется первым яичком. В старину приметили: если ночь на Захария теплая - весна дружная будет; если сойдет к этому дню снег, значит насовсем, если нет - пролежит еще неделю.