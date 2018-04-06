В Одессе планируют усилить патрулирование улиц

Сообщается, что в этот день на общественных и памятных акциях может принять участие около 5 тыс человек. Полиция города готова к таким масштабным акциям, в центре города будут работать фильтрационно-пропускные пункты пропуска и металлодетекторы.

Городские власти привлекут около 1500 правоохранителей для охраны улиц и порядка. Почти 300 бойцов Национальной гвардии Украины будут следить за тем, чтобы никто из активистов намеренно не создавал провокаций.

Кроме того, в районах проведения массовых мероприятий частично будет ограничено движение автотранспорт. Автомобилистам рекомендуется в этот день не оставлять свои машины в местах массового скопления людей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе возле рынка Привоз сотрудники полиции вынуждены были применить оружие во время задержания иностранцев-нелегалов.