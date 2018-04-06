22:53 06.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе планируют усилить патрулирование улиц

В центре Одессе планируется проведение мероприятий посвященных 74-й годовщине освобождения Одессы во Второй мировой войне. Об этом передает отдел коммуникаций ГУ НП в Одесской области.

В Одессе планируют усилить патрулирование улиц

Сообщается, что в этот день на общественных и памятных акциях может принять участие около 5 тыс человек. Полиция города готова к таким масштабным акциям, в центре города будут работать фильтрационно-пропускные пункты пропуска и металлодетекторы.

Городские власти привлекут около 1500 правоохранителей для охраны улиц и порядка. Почти 300 бойцов Национальной гвардии Украины будут следить за тем, чтобы никто из активистов намеренно не создавал провокаций. 

Кроме того, в районах проведения массовых мероприятий частично будет ограничено движение автотранспорт. Автомобилистам рекомендуется в этот день не оставлять свои машины в местах массового скопления людей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе возле рынка Привоз сотрудники полиции вынуждены были применить оружие во время задержания иностранцев-нелегалов.


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