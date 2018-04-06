13:30 06.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе иностранца приговорили к семи годам за наркотики

В Одессе гражданина одной из африканских государств задержали за контрабанду и сбыт кокаина на территории Украины и осудили его до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Одессе иностранца приговорили к семи годам за наркотики

Об этом сообщает пресс-центр Служба Безопасности Украины.

Как указано, полицейские установили, что иностранец, временно проживающий в Одессе, используя почтовые сервисы, одерживал наркотики из-за границы.

Почтовые отправления между странами преступник оформлял на подставное лицо, наркотические вещества маскировал среди разнообразных автозапчастей. Во время получения новой посылки, в котором был спрятан пакет с почти ста граммами кокаина, афроамериканец был задержан работниками специальных служб.

Согласно решением Суворовского районного суда Одессы, злоумышленника признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины иназначена мера пресечения в виде  семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. Апелляционный суд Одесской области приговор не изменил.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве на станции метро "Житомирская" правоохранители в вестибюле остановили подозрительного парня для проверки документов, и нашли у него наркотики.


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