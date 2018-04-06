16:29 06.04.2018 | Общество | Новости
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В море у побережья Греции спасли почти 100 мигрантов

Греческая береговая охрана спасла 94 мигрантов, чья лодка села на мель на удаленном необитаемом острове. Об этом сообщает издание Ekathimerini.

В море у побережья Греции спасли почти 100 мигрантов

По предварительной информации, спасенных временно разместят в маленьком городе на побережье и передадут греческой власти. Однако мэр города уже пожаловался на нехватку подходящего жилья для тех, кто спасся.

Операция по спасению мигрантов произошла через день после того, как Папа Франциск посетил итальянский остров Лампедуза, где помолился за иммигрантов, утонувших в море в надежде найти лучшую жизнь в Европе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Польши разрабатывает новые положения социально-миграционной политики, которые должны облегчить пребывание в стране трудовых мигрантов.


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