В Лондоне за одну ночь ранили шестерых подростков

Об этом сообщает Sky news.

Установлено, что все подостки одержали ножевые ранения в четырех разных районах Лондона. Самому младшему, который был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, 13 лет.

С 2010-2011 года, количество подобных преступлений такого формата в столице Великобритании достигло наивысшего уровня.

В частности, трое несовершеннолетних были привезены в больницу, они пребывают в серьезном, но стабильном состоянии. Двум из них 15 лет.

У следующего госпитализированного подростка с ножевым ранением также диагностируют серьезное, но стабильное состояние.

Правоохранители взяли под арест троих мальчиков по подозрению в тяжких телесных повреждениях.

Сообщается, что до этого в четверг, 5 апреля, еще один 15-летний подросток был обнаружен раненым.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", суд Лондона огласил обвинение 18-летнему выходцу из Ирака в покушении на убийство, он взорвал самодельную бомбу в час пик на станции лондонского метрополитена.