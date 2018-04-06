В Харькове подполковник полиции попался на взятке - ФОТО, ВИДЕО

Офицер попался на взятке. Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, старший оперуполномоченный по особо важным делам требовал у должностных лиц Харьковского национального университета радиоэлектроники десять тысяч долларов.

За эти деньги он обещал не открывать уголовное дело по факту якобы подделки служебной документации.

Задержали полицейского в помещении вуза при получении части взятки в 150 тысяч гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины 29 января ликвидировала схему вымогательства взяток сотрудниками таможни Харьковского аэропорта. Должностные лица таможенного поста "Харьков-аэропорт" организовали механизм вымогательства с пассажиров, обещая скрывать от соответствующих служб иностранных государств фактов вывоза из Украины подакцизных товаров.