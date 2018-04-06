В ЕС будут действовать новые требования безопасности к авто

Как сообщает издание autonews.ua, главной целью системы является максимально быстрое оказание помощи пострадавшим в ДТП.

Соответствующий закон вступил в силу в ЕС, 31 марта 2018 года.

Известно, что такая система будет работать полностью автономно. В случае серьезной аварии eCall автоматически передает аварийным службам месторасположение автомобиля, направление его движения, время, когда случилось дорожное происшествие.

Глава Европейской ассоциации автопроизводителей ACEA Эрик Джоннарт утверждает, что такое нововведение очень нужно в современном мире, для того чтобы спасать жизни многих людей. Поэтому автопроизводителям нужно внедрять современные активные системы безопасности

Помимо этого, ACEA сейчас также выступает за то, чтобы в Европе все новые автомобили уже в базовой комплектации имели систему автономного экстренного торможения. В данный момент только 30 процентов авто оснащены такой системой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины отменила необходимость наличия сертификата подтверждения соответствия экологическим стандартам при пропуске транспортных средств на таможенную территорию Украины.