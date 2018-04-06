"Укрзализныця" на пасху запускает десять дополнительных электричек

Для этого используют вагоны, которые обычно движутся в составе "челночных" электричек, идущих от Киева. Как сообщает в четверг, 5 апреля, пресс-служба компании, в частности, на 6 апреля назначено два региональных поезда, которые будут отправляться со станции "Святошин": № 802 Святошин - Шостка и № 812/811 Святошин - Жмеринка;

на 7 апреля компания назначила сразу шесть дополнительных региональных поездов:

№ 801 Шостка - Киев (с платформы Северная),

№ 804 Киев (с платформы Северная) - Шостка,

№ 803 Шостка - Фастов, № 812 Жмеринка - Киев (будет курсировать через Винницу),

№ 825 Киев - Хмельницкий (будет курсировать через Винницу) и

№ 826 Хмельницкий - Фастов (будет курсировать через Винницу).

Кроме того, после праздников, 9 и 10 апреля, назначены два региональные поезда № 831 Фастов-1 - Жмеринка и № 832 Жмеринка - Святошин соответственно. Они так же будут курсировать через Винницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на Пасху будет продлена работа общественного транспорта. В частности, в ночь с 7 на 8 апреля 2018 года метрополитен будет работать на один час дольше, а начнет работу 8 апреля 2018 года на час раньше.