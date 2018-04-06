14:50 06.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцам рассказали, что можно класть в пасхальную корзину на освящение

В 2018 году Пасха празднуется 8 апреля. Многие украинцы пойдут в церковь, чтобы послушать службу и освятить пасхальную корзину. Однако собирать ее нужно правильно, и необходимо знать, что некоторые продукты обязательны для освящения, а некоторые брать не рекомендуется.

Украинцам рассказали, что можно класть в пасхальную корзину на освящение

Освятить пасхальные блюда можно во многих храмах, где проводятся литургии.

Что положить в корзину:

- Кулич. Его можно печь в Чистый четверг, и в субботу утром. К тому моменту, когда с куличами выходят из дома, они должны полностью остыть, а глазурь на них – затвердеть;

- Писанки и крашенки - один из главных атрибутов Пасхи, который означает новую жизнь и возрождение, а также победу жизни над смертью;

- Творог, сыр и масло – это атрибуты достатка, сытой жизни, удачи в делах. Также можно брать пирожки и пироги с творогом и с маком;

- Мясные блюда символизируют жертвенного ягненка, которого заколол отец после возвращения блудного сына домой. Однако ни в коем случае нельзя брать кровяную колбасу;

- Соль. Считается, что эта соль потом будет освящать всю еду, которую ею приправляют. Кроме того, соль издавна считалась оберегом.

- Разрешается красное вино, которое символизирует кровь Христа;

Также в пасхальную корзинку часто кладут перетертый хрен. Он подходит и к буженине, и к вареным яйцам, и к холодцу. Он символизирует здоровье и долгую жизнь. 

Нельзя нести на освящение:

- Другой алкоголь.

- Кровянку.

- Деньги и кошельки.

Добавим, что освященные продукты нельзя выбрасывать. Их нужно съесть за праздничным столом, поделиться с родственниками и соседями или раздать нуждающимся.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уже который год перед праздником Пасхи в столице на Софийской площади стартует VIII Всеукраинский фестиваль писанок.


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