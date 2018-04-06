Украинским неопытным водителям не будут возвращать права после нарушений

Об этом сообщает правительственный портал.

Указано, что руководство страны изменило порядок временного изъятия удостоверения водителя на транспортное средство и их возвращение.

В данный момент порядок приведен в соответствие с недавно принятыми изменениями в положении о порядке выдачи прав и допуска граждан к вождению транспортными средствами.

Предусматривается, что не бужет осуществляться возвращение водительского удостоверения лицам, которые получили его впервые и тут же лишившись прав.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в столице Украины с 6 по 9 апреля частично ограничат транспортное движение на примыкании проспекта Космонавта Комарова до проспекта Леся Курбаса.