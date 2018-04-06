19:15 06.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100190707:test

Украинским неопытным водителям не будут возвращать права после нарушений

Украинцам, впервые получившим водительское удостоверение, не будут возвращать права, если у них в следствие нарушений были законодательственно отобраны удостоверения на управление транспортными средствами.

Украинским неопытным водителям не будут возвращать права после нарушений

Об этом сообщает правительственный портал.

Указано, что руководство страны изменило порядок временного изъятия удостоверения водителя на транспортное средство и их возвращение.

В данный момент порядок приведен в соответствие с недавно принятыми изменениями в положении о порядке выдачи прав и допуска граждан к вождению транспортными средствами.

Предусматривается, что не бужет осуществляться возвращение водительского удостоверения лицам, которые получили его впервые и тут же лишившись прав.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в столице Украины с 6 по 9 апреля частично ограничат транспортное движение на примыкании проспекта Космонавта Комарова до проспекта Леся Курбаса.


Поделиться
Читайте также:
 
У Ахметова не вышло разморозить зарубежные активы, -СМИ В Украине планируется уменьшение задолженности до 60% ВВП к 2020 году Известная Бьорген завершает лыжную карьеру Украина станет сильным американским партнером, - Йованович
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив