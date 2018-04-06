18:50 06.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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У Ахметова не вышло разморозить зарубежные активы, -СМИ

Украинский бизнесмен, политик, экономист, миллиардер Ринат Ахметов не сумел прекратить заморозку собственных активов за рубежом стоимостью более 820 млн долларов.

У Ахметова не вышло разморозить зарубежные активы, -СМИ

Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на решение Окружного арбитражного суда Амстердама.

Так, во время судебного заседания, арбитр отказал об отмене запрета активов бизнесмена, в том числе квартиры в Лондоне за 136 млн фунтов.

В ответ на это в холдинге СКМ сообщили, что планируют длительно оспаривать решение суда, пусть даже оно не затрагивает операционную деятельность холдинга.

Известно, что запрет на отчуждение и переоформление был наложен судами Нидерландов и Кипра с итогом о заморозке  активов Рината Ахметова на 820 млн долларов по делу о приватизации Укртелеком.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", состояния украинского бизнесмена Рината Ахметова хватит на 36 дней функционирования страны.


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