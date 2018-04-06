Суд отпустил капитана "Норда" на поруки адвоката

Вместе с тем накануне, в четверг вечером, суд отпустил его на поруки адвоката до рассмотрения меры пресечения. Заседание по этому делу начнется в час дня.

Как сообщил пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик, адвокаты настаивали на рассмотрении именно вчера, и поскольку предварительное заседание закончилось очень поздно и длилось более четырех часов, судья согласился отпустить капитана.

Таким образом, капитана отпустили не до рассмотрения дела по существу, а до рассмотрения ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, - пояснила пресс-секретарь.

Напомним, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд"с десятью членами экипажа на борту. Судно шло под российским флагом. Сейчас моряки находятся в порту города Бердянск. Им запрещено покидать судно.

Капитану судна Горбенко вменяется статья Уголовного кодекса Украины Нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны, предусматривающая ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Остальным членам экипажа вменяется статье КоАП Украины Незаконное пересечение границы, санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

Как сообщал УРА-Информ, генеральная прокуратура Украины удовлетворила ходатайство прокуратуры АР Крым на арест российского судна "Норд".

Вместе с тем Министерство иностранных дел Российской Федерации в среду вечером, 4 апреля, вызвало временного поверенного в делах Украины. Ведомство вручило ему ноту протеста в связи с задержанием судна " Норд" из аннексированного Крыма.