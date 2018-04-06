Раде предлагают переименовать Днепропетровскую область

Соответствующий документ готовит внефракционный депутат Андрей Денисенко. На следующей неделе он планирует зарегистрировать в Верховной Раде такое предложение.

Как написал в пятницу утром, 6 апреля, на своей страничке в Facebook сам политик, он уже имеет на руках 150 подписей народных депутатов под проектом изменений в Конституцию Украины - за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.

Подписи под ним поставили депутаты из разных фракций и групп, кроме Оппозиционного блока, - пояснил он, добавив, что "совместными усилиями общественности, ученых и деятелей культуры, которые инициировали этот процесс, и народных депутатов край пяти Сечей наконец-то получит достойное название, избавится от клейма фамилии одного из организаторов Голодомора".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что собирает подписи для переименования Днепропетровской области. По его словам под документов уже стоят подписи таких личностей, как Андрей Денисенко, Дмитрий Ярош и Валентин Дидыч.