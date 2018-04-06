Православные христиане отмечают Страстную пятницу

В этом году она припала на 6 апреля. Это последняя пятница перед Светлым Воскресением Христовым.

Пасха 2018 года выпала на 8 апреля. В Евангелие говориться, что именно в пятницу, после того, как Христа предал Иуда, он предстал перед судом. Исполнить судейский долг выпало прокуратору Иудеи Понтию Пилату.

Христа обвинили в организации бунта и подстрекательстве. Хотя прокуратор был не согласен с решением обречь пророка на смерть, он все же это сделал.

Христа вместе с тремя преступниками Дисмасом, Гестасом и Вараввой засудили к смерти на кресте.

Из-за страстей Христовых, которые пророк пережил в ту пятницу, и пошло название Страстная пятница.

Христос воскрес на третий день после распятия. В этот день христиане и празднуют Пасху.

Что можно и что нельзя делать в Страстную пятницу:

Поскольку пятница Великого поста – это фактически его кульминация, все действия в этот день должны быть направлены на духовное усовершенствование, покаяние и нужды души.

Сегодня нельзя устраивать шумные веселья, празднования и пиршества. Следовательно, в Страстную пятницу лучше воздержаться от плотских утех: песен, танцев, шопинга, "посиделок" с друзьями, походов в бары и кинотеатры.

По церковным канонам в Великую пятницу следует полностью воздержаться от пищи. Вместе с тем это запрет для церковнослужителей, монахов и ревностных прихожан. В Страстную пятницу, по возможности, стоит ограничиться скромной пищей без масла.

Верующим советуют посвятить пятницу молитве, покаянию и помощи другим. Также стоит посетить утреннюю и вечернюю службы в церкви.

Это день также оброс суевериями и приметами. Так, в Страстную пятницу советуют не пользоваться острыми предметами, даже ножом. Не стоит работать с инструментами, например, лопатами, вилами, пилами, граблями, ножницами и тому подобное. Советуют также воздержаться от парикмахерских дел и косметических процедур.

Веселится не стоит в Страстную пятницу потому, что весь последующих год сулит слезы.

Также целительные свойства приписывают свече, которая используется во время сужения в церкви в Великую пятницу. Считается, что такая свечка принесет удачу и достаток в дом и будет его оберегать.

В старину также считалось что, петрушка, посеянная в Великую пятницу, даст двойной урожай, освященные в церкви кольца будут защищать от болезней. В этот день стоит отлучать ребенка от груди для лучшего здоровья и счастье в будущем.

Чистое и звездное небо в Великую пятницу предвещает хороший урожай пшеницы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в этом году на Пасхальные праздники украинцы будут отдыхать три дня. Кабинет министров Украины своим постановлением определил с 7 по 9 апреля выходными днями. Вместе с тем, как сказано в правительственном издании "Урядовый курьер", в эти дни представители сферы здравоохранения и правоохранительных органов будут работать по индивидуальным графикам.