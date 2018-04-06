12:35 06.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Под суд пойдут десять участников ЛНР

Следователи Службы Безопасности Украины закончили досудебное расследование на Луганщине. В суд направлено десять обвинительных актов уголовного производства в сторону членов террористической организации "Луганская Народная Республика".

Под суд пойдут десять участников ЛНР

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В числе подсудимых участников так называемой республики, пятеро лидеров подразделений самопровозглашенного  "МВД ЛНР", двое следователей псевдогенпрокуратуры и две главы их таможни.

Правоохранительными органами было выяснено, что в 2014-2015 годах люди из временно оккупированных территорий Луганщины, которые раньше служили в подразделениях областной полиции, налоговой инспекции и таможни приняли решение примкнуть к террористическим группировкам. За это их поставили на соответствующие посты.

Они выполняли приказы лидеров боевиков и кураторов РВ, чем поощрали деятельность незаконных вооруженных формирований, помогали финансированию самоназванной республики "ЛНР", организовывали поставки через непоконтрольный участок границы с Россией, оружия, товаров и транспорта, участвовали в боевых действиях против защитников АТО, запугивали гражданских.

"Силовики" обвиняються в совершение преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины по статье, которая предусматривает создание террористической группы или террористической организации и финансирование терроризма.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Дарницкий районный суд города Киева избрал Юрию Крысину меру пресечения.


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