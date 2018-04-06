09:04 06.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100190624:labazovych

Омелян внес в Кабмин представление об увольнении Ноняка с должности главы "Укртрансбезопасности"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян внес в Кабинет министров представление об увольнении главы "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина". 

Омелян внес в Кабмин представление об увольнении Ноняка с должности главы

"Две недели назад я подал господина Ноняка на увольнение. Я неоднократно с ним проводил беседы о его личном, профессиональном поведении и непрофессиональном. У меня есть достаточно фактов относительно его злоупотребления на своей должности. Все имеющиеся факты не позволяют ему занимать эту должность. Соответствующее представление я внес в Кабинет министров и надеюсь, что соответствующее решение будет принято", - сказал он.

Опровержение

Уважаемые читатели, ранее на 112.ua появилась ОШИБОЧНАЯ информация, что министр инфраструктуры Владимир Омелян подал в Кабмин представление об увольнении и. о. главы "Укравтодора" Славомира Новака.

Данная информация является недостоверной. Речь шла о Михаиле Ноняке.

Редакция "УРА-Информ" приносит свои извинения читателям и коллегам за досадную ошибку.


Поделиться
Читайте также:
 
У берегов США произошло мощное землетрясение – ФОТО Еврокомиссия отчитала Facebook за утечку данных В Стамбуле дотла сгорела фабрика – ФОТО Новые санкции США могут ввести в отношении десяти россиян уже в пятницу
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив