Омелян внес в Кабмин представление об увольнении Ноняка с должности главы "Укртрансбезопасности"

"Две недели назад я подал господина Ноняка на увольнение. Я неоднократно с ним проводил беседы о его личном, профессиональном поведении и непрофессиональном. У меня есть достаточно фактов относительно его злоупотребления на своей должности. Все имеющиеся факты не позволяют ему занимать эту должность. Соответствующее представление я внес в Кабинет министров и надеюсь, что соответствующее решение будет принято", - сказал он.

Опровержение

Уважаемые читатели, ранее на 112.ua появилась ОШИБОЧНАЯ информация, что министр инфраструктуры Владимир Омелян подал в Кабмин представление об увольнении и. о. главы "Укравтодора" Славомира Новака.

Данная информация является недостоверной. Речь шла о Михаиле Ноняке.

Редакция "УРА-Информ" приносит свои извинения читателям и коллегам за досадную ошибку.