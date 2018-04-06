Новой связью 4G уже воспользовались более миллиона украинцев

В Vodafone отметили, что объем трафика в зоне действия 4G увеличился на 40%. За неполную неделю 4G воспользовались более 600 тыс. абонентов компании.

Известно, что основную часть трафика составили видео сервисы. Лидером в пользовании 4G стал Киев – в столице готовность клиентов к 4G оказалась самой высокой, на втором месте – Харьков, третье заняла Одесса.

В то же время в lifecell добавили, что 4G уже пользуются 40% людей, которые имели смартфон с поддержкой LTE и поддерживающую этот стандарт связи SIM-карту. За неполную неделю 4G воспользовались около 400 тыс. человек.

Объем трафика в некоторых зонах действия 4G привел к росту объема потребленного трафика более чем вдвое. Наиболее активно новой технологии пользуются жители Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по всей Украине запустят новую мобильную связь 4G. В своем посте глава государства написал, что операторы мобильной связи готовы к запуску 4G более чем двадцати городах Украины.