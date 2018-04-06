Не ожидайте скорого улучшения качества продуктов, - Лапа

Об этом сообщил в эфире одной из украинских радиостанций глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа.

По словам Лапы, право повысить периодичность проверок пищевых предприятий по плану предоставил закон о государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных.

Как он завереряет, предыдущий закон организовывал работу инспекторов плановых проверок не чаще, чем один раз в год, даже если предприятие работает с большими рисками. Принятый закон можно назвать соответственным со схжими европейскими законами, ведь он предоставляет возможность раз в квартал проверять предприятия, изготавливающих продукцию животного происхождения.

Лапа тем не менее подчеркнул, что моментально ситуация на продовольственном рынке государства не станет лучше, но до конца года можно ожидать перемен.

Он добавил, что проверки будут проводить в зависимости от степени риска. Когда они будут раз в три месяца, когда - раз в полгода, иногда раз в два-три года, если предприятие несет не большие риски, как те, что изготавливают продукцию растительного происхождения.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в начале 2018 года за январь и февраль в Украине очередная инфляция составила 2,4%, в следствии которой в общем продукты питания и напитки поднялись в цене на 3%.