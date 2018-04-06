На Закарпатье первый раз за апрель сошли лавины

Об этом сообщают работники снеголавинной станции Пожижевская.
Как указывают данные наблюдений, с северо-восточного склона горы Брескул скатились две лавины мокрого снега. Приблизительное время схождения в пятницу, 5 апреля, между 16:20 и 17:40.
В данный момент определяется объем и ущерб инцидента.
Отмечается, что за текущий месяц апрель это первые лавины, которые сошли в Карпатах в пределах Закарпатья.
Тем не менее Закарпатский областной центр сообщает, что гидрометеорологи прогнозируют на 6-8 апреля в горах Закарпатской области третий уровень снеголавинной опасности, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", во Франции на самом высоком и протяжённом горном хребте Альпы сошла снежная лавина.