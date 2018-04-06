На Пасху правопорядок в Украине будут обеспечивать более 21 тысяч полицейских

Самые многочисленные мероприятия ожидаются во Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Охранять их безопасности, а также следить за порядком будут 21,6 тысяч правоохранителей.

Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщил департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины. По данным ведомства, уже сегодня все подразделения МВД, в частности Национальная полиция, Национальная гвардия, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужба полностью готовы обеспечить правопорядок в городах и селах во время Пасхи.

При этом первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что

сотрудники полиции уже провели обследование почти 6,9 тысяч культовых сооружений по всей Украине.

Кроме того, по его данным, для обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации будет привлекаться около 14 тысяч личного состава ГосЧС и 3,9 тысяч единиц спецтехники.

Правоохранители уже ведут подготовку к обеспечению безопасности на поминальные дни, которые пройдут 15-17 апреля. Ожидается участие в них четыре миллионов граждан, к обеспечению безопасности планируется привлечь более 14 тысяч полицейских и одной тысячи сотрудников Национальной гвардии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, уже второй год подряд в преддверии одного из главных христианских праздников одесситы наряжают пасхальное дерево в Городском саду сотнями писанок. Об этом сообщают местное издание Пушкинская. В преддверии праздника, на протяжении двух недель, одесситы вместе с мастерами наряжают дерево созданными своими руками писанками.