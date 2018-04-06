На Черниговщине чиновник пойман на взятке

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Черниговской области.

Как указано, правоохранители установили, что лицо, стоящее на посту председателя районной государственной администрации одного из районов Черниговщины запрашивал и получал за ряд противоправных действий, касательно технических вопросов выделения земельных участков, материальную плату.

Выяснилось, что вся коррупционная сумма составила 5000 американских долларов, но председателя задержали при получении основной части - 4000 долларов. Начальный взнос в виде тысячи долларов, ему вручили еще месяц назад.

Чиновник должен был обеспечить местному предпринимателю право на разработку технической документации о выделении земельных участков, утверждения проекта их землеустройства и заключения договоров аренды от имени районной государственной администрации. Данная земля принадлежала к нераспределенным участкам, таким, которые принадлежали пропавшим без вести лицам или умершим гражданам, не имеющим наследников.

По данному преступления проведено ряд неотложных следственных действий, таких как обыск в служебном кабинете председателя и обыск по месту его жительства. Сейчас задержанному подготвавливают сообщение о подозрении по статье получения неправомерного вознаграждения Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", столичная полиция вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали чиновника Департамента административных услуг Государственной службы по безопасности на транспорте за взятку.