Мининфраструктуры планирует строительство аэропортов во всех украинских областях

Об этом передает пресс-служба ведомства.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, на 2019 года планируется выделить на менее 10 млрд гривен для начала реализации проектов по строительству 10 новых аэропортов. Украина сможет заработать многие миллионы, если сейчас начнет развивать собственную транспортную инфраструктуру, а не пользоваться услугами иностранных компаний.

Сейчас у нас есть все возможности, чтобы начать и завершить строительство нескольких аэропортов. На такие проекты всегда находятся иностранные инвесторы, особенно это касается предоставления услуг авиаперелетов, которые готовы будут сотрудничать с украинским правительством.

"Если нам удастся запустить эту программу, то за четыре года мы сможем с нуля построить 20 аэропортов", - подытожил Омелян.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян просит Кабинет министров Украины уволить исполняющего обязанности главы государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" Славомира Новака.