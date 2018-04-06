10:59 06.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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К Пасхе в Одесском Горсаду появилось необычное дерево - ФОТО

Уже второй год подряд в преддверии одного из главных христианских праздников одесситы наряжают пасхальное дерево в Городском саду сотнями писанок. Об этом сообщают местное издание Пушкинская.

К Пасхе в Одесском Горсаду появилось необычное дерево - ФОТО

В преддверии праздника, на протяжении двух недель, одесситы вместе с мастерами наряжают дерево созданными своими руками писанками.

На дереве можно увидеть как миниатюрные бумажные, так и большие деревянные пасхальные яйца.

Известно, что автором такой неординарной идеи является Екатерина Адысева. В этом году дерево стало рекордсменом по сбору разноокрашенных яиц, там начислено около 700 писанок.

На проведение такой акции в Одессе Екатерину вдохновил немецкий пенсионер, который украшает к Пасхе дерево в своем саду.

Праздничным убранством горожане и туристы смогут любоваться 10 дней.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", все православные христиане Украины отмечают Пасху в 2018 году восьмого апреля. Согласно календарю выходных, представленному Минсоцполитики, украинцы будут иметь три выходных дня.


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