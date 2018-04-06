12:58 06.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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К Пасхе на Закарпатье зацвела сакура – ФОТО

В преддверье самого светлого праздника в центре Мукачево на площади Федорова начала цвести сакура.

К Пасхе на Закарпатье зацвела сакура – ФОТО

Об этом сегодня, шестого апреля, сообщает местное издание Mukachevo.net.

"Тепло только пришло, а она успела распустить несколько цветов, предупреждая, что за считанные дни зацветет вся", - пишет издание.

Отмечается, что ранее аномальному по биоритму дереву биологи предсказывали скорую смерть, однако оно продолжает радовать мукачевцев и туристов своей красотой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уже второй год подряд в преддверии одного из главных христианских праздников одесситы наряжают пасхальное дерево в Городском саду сотнями писанок. 


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