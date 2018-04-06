Facebook копирует все личные сообщения пользователей

Как сообщает издание Bloomberg, Facebook Messenger также сканирует ссылки, которые пересылают пользователи для проверки их на вирусы.

Известно, что такие автоматизированные инструменты разработаны для того, чтобы представители компании могли быстро останавливать оскорбительное поведение на платформе.

В издании утверждают, что под скан также попадают и тексты сообщений. В то же время в Facebook заверили, что не используют информацию из переписок для рекламы.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", основатель и генеральный директор социальной сети Facebook Марк Цукерберг предстанет перед комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США. Он будет свидетельствать по воводу утечки данных и ситуации с Cambridge Analytica.