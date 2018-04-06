Еврокомиссия отчитала Facebook за утечку данных

Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что неприемлемо несанкционированное и длительное злоупотребление персональными данными пользователей Facebook. Также в ближайшие дни запланирована встреча на высоком уровне между представителями Еврокомиссии и американского интернет-концерна.

Известно, личные данные 87 миллионов пользователей соцсети несанкционированно попали в распоряжение компании Cambridge Analytica.

Так, 71 миллион пользователей, которых коснулась несанкционированная утечка данных, вероятно, являются жителями США. В Германии около 310 тысяч пользователей могли стать жертвами несанкционированного сбора персональных данных.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", основатель и генеральный директор социальной сети Facebook Марк Цукерберг 11 апреля 2018 года предстанет перед комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США. Он будет свидетельствать по воводу утечки данных и ситуации с Cambridge Analytica.