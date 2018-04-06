14:06 06.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: В проверках предприятий пищевой промышленности есть свои ньюансы, - Быковец

Одним из шагов Украины в процессе евроинтеграции является введение международных правил и требований на всех предприятиях, деятельность которых так или иначе связана с пищевыми продуктами.

Эксклюзив: В проверках предприятий пищевой промышленности есть свои ньюансы, - Быковец

В частности, внедрения системы безопасности пищевой продукции ХААСП. И выходить украинским экспортерам продукции пищевой промышленности на внешние рынки без внедрения этой системы невозможно. 

4 апреля вступил в силу Закон Украины "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных" (№2042). Чиновники заявляют, что Закон приведет к повышению ответственности производителей. Ведь, согласно документу, проверки на предприятиях будут проводиться без предупреждений. Прописаны в Законе и права производителей при подобных аудитах. Об этом  в интервью "Первому Деловому" рассказал экономический эксперт Вячеслав Быковец

"Субъект хозяйствования может свободно проводить видео, аудио съемку. И еще один главный момент, касающийся контроля, это вопрос отбора образцов. Если раньше органы государственного контроля отбирали образцы и забирали их в лаборатории, то сейчас образцы отбираются в двух вариантах. Один забирает с собой представитель государственного органа, а второй субъект хозяйствования. И он имеет право самостоятельно провести анализ, отдать в независимую лабораторию его и в случае чего отстаивать свои права", — отметил В. Быковец.


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