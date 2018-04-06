Чистый четверг прошел и в зоне АТО, где бойцы готовятся к Пасхе

Об этом сообщается в сети Facebook.

В частности, в зону АТО приехал ренгенмобиль, после случая, когда военные медики зафиксировали у одного из военных туберкулез. С помощью привезенного оборудования остальных бойцов проверили.

Помимо этого в период пасхального перемирия защитники нашли время заняться здоровьем. В Песках пребывает внедорожник, который может перевезти воинов АТО в ближайшее медицинское учреждение, чтобы они, к примеру, проверили состояние зубов.

По словам самих бойцов, в данный момент в зоне АТО относительное затишье, благодаря которому можно немного расслабленей готовиться к Пасхальным дням.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Кропивницком прошел фестиваль "Писанковое чудо", на котором дети передали поделки в зону АТО.