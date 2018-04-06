15:50 06.04.2018 | Общество | Новости
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Cambridge Analytica собрала данные почти 3 млн пользователей Facebook с ЕС

Британская компания Cambridge Analytica собрала данные около 2,7 млн людей в Европейском Союзе, которые пострадали в результате скандала по поводу "слива" личных данных в социальной сети Facebook. 

Cambridge Analytica собрала данные почти 3 млн пользователей Facebook с ЕС

Об этом говорится в сообщении на сайте администрации соцсети.

Как отмечается, в будущем компиания позволит пользователям соцсети узнать, получила ли Сambridge Analytica доступ к их персональным данным.

"Мы также расскажем людям о том, получала ли Cambridge Analytica доступ к их данным", - подчеркнул главный технический директор Facebook Майк Шропфер.

Напомним, что конфликт вокруг Facebook разгорелся 16 марта. Тогда соцсеть заблокировала страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана, который через созданное им приложение This is your digital life на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях третьим лицам, включая Cambridge Analytica.

Также предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", компания Cambridge Analytica сотрудничала с протрамповской организацией, которая в 2016 году публиковала на Facebook рекламные посты с нападками на Хиллари Клинтон. 


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