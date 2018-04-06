Боевики продолжают нарушать "пасхальное перемирие" - ВИДЕО

За прошедшие сутки, четверг, 5 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано 27 обстрелов. К счастью потерь среди украинских военный нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, в частности, на Луганском направлении, грубо нарушая Минские договоренности, противник из запрещенных 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал украинские укрепления вблизи Луганского.

Кроме этого, минометы калибра 82 мм боевики применили по защитникам Троицкого, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - в районе Новозвановки.

На Донецком направлении из запрещенных 120-мм минометов противник вел огонь по защитникам Лебединского. 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие враг применил по защитниках Водяного. Также под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали украинские укрепления вблизи Новотроицкого, Верхнеторецкого, Авдеевки, Павлополя и шахты "Бутовка", из крупнокалиберных пулеметов - Авдеевки и Невельского, а стрелкового оружия - Каменки, Новомихайловки, Талаковки и Березового.

Напомним, боевики продолжают срывать " пасхальное перемирие" в районе проведения антитеррористической. За прошедшие сутки, среду, 4 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано 39 обстрелов. К счастью потерь среди украинских военный нет.