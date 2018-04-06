В Бухаресте временно не будут принимать самолеты

Об этом сообщает Balkan Insight.

В Бухаресте не будут садиться большие самолеты как минимум до 1 июня. До этого срока специальные службы будут заниматься реставрацией взлетно-посадочной полосы после ситуаци в конце марта с пассажирским самолетом израильской авиакомпании El Al, который уничтожил куски покрытия взлетно-посадочной полосы.

Запрет на посадку пока что действует в сторонну всех самолетов, которые больше, чем Boeing-757 и Airbus А300.

Данные официально подтверждены Администрацией гражданской авиации государства.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки в городе Марион штата Индиана прямо на взлетной полосе местного аэропорта произошло столкновение между самолетами, в результате чего, погибло двое людей.