14:34 06.04.2018 | Общество | Новости
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В Бухаресте временно не будут принимать самолеты

Один из масшатабнейших мировых аэропортов, Бухарест в Румынии, запретил принимать широкофюзеляжные самолеты. Решение принято в связи с тем, что инфраструктура аэропорта может быть опасной для безопасности пассажиров и самолетов.

В Бухаресте временно не будут принимать самолеты

Об этом сообщает Balkan Insight.

В Бухаресте не будут садиться большие самолеты как минимум до 1 июня. До этого срока специальные службы будут заниматься реставрацией взлетно-посадочной полосы после ситуаци в конце марта с пассажирским самолетом израильской авиакомпании El Al, который уничтожил куски покрытия взлетно-посадочной полосы.

Запрет на посадку пока что действует в сторонну всех самолетов, которые больше, чем Boeing-757 и Airbus А300.

Данные официально подтверждены Администрацией гражданской авиации государства.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки в городе Марион штата Индиана прямо на взлетной полосе местного аэропорта произошло столкновение между самолетами, в результате чего, погибло двое людей.


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