В СБУ назвали организатора покушения на Мосийчука

Один из исполнителей задержан. Целью атаки был именно народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

Об этом на брифинге в четверг, 5 апреля, заявил заместитель прокурора Киева Павел Кононенко. По его словам, один исполнитель теракта был задержан, еще двое находятся в розыске.

По информации следствия они сейчас находятся на территории Российской Федерации, - пояснил заместитель прокурора.

Напомним, 25 октября 2017 года в центре Киеве прогремел взрыв, в результате которого был ранен Игорь Мосийчук. Когда он выходил из помещения телеканала Эспрессо, был взорван припаркованный рядом мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством. В результате взрыва два человека погибли, еще трое пострадали.

Как сообщал УРА-Информ, организатор покушения на народного депутата Игоря Мосийчука задержан. Служба безопасности Украины раскрыла это дело. Об этом во вторник, 3 апреля, заявил глава СБУ Василий Грицак.