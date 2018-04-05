В Саудовской Аравии появится кинотеатр для женщин

Строительством кинотеатра займется компания AMC Entertainment Holdings Inc, которая начнет свою работу 18 апреля в Эр-Рияде. В столице уже сообщили, что первой летной на экране станет "Черная пантера" режиссера Райана Куглера, которая недавно вышла в прокат.

Руководство страны планирует до 2030 года открыть более 300 кинозалов, куда смогут купить билеты и женщины.

Недавно в стране женщинам резрешили провести спортивный забег. В марафоне могут принимать участие все представительницы слабого пола от 18-ти лет. Победительницам забега будут вручены подарки и призы. Власти страны призвали организаторов забега принять во внимание факт наличия традиционной одежды, от которой спортсменкам не разрешили избавиться даже на время соревнований.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее саудиты разрешили женщинам смотреть футбол вживую вместе в мужчинами.