12:08 05.04.2018 | Общество | Новости
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В Саудовской Аравии появится кинотеатр для женщин

В Саудовской Аравии впервые в истории появиться кинотеатр, куда смогут пойти и мужчины, и женщины. Об этом передает DW.

В Саудовской Аравии появится кинотеатр для женщин

Строительством кинотеатра займется компания AMC Entertainment Holdings Inc, которая начнет свою работу 18 апреля в Эр-Рияде. В столице уже сообщили, что первой летной на экране станет "Черная пантера" режиссера Райана Куглера, которая недавно вышла в прокат.

Руководство страны планирует до 2030 года открыть более 300 кинозалов, куда смогут купить билеты и женщины.

Недавно в стране женщинам резрешили провести спортивный забег. В марафоне могут принимать участие все представительницы слабого пола от 18-ти лет. Победительницам забега будут вручены подарки и призы. Власти страны призвали организаторов забега принять во внимание факт наличия традиционной одежды, от которой спортсменкам не разрешили избавиться даже на время соревнований.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее саудиты разрешили женщинам смотреть футбол вживую вместе в мужчинами.


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