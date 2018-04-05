13:18 05.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В ОРДЛО снова поступила помощь в размере 100 тонн от Красного Креста

Международный гуманитарная организация комитет Красного Креста повез на территорию временно неподконтрольных районов Донецкой области еще 100 тонн в рамках гуманитарной помощи, среди которой и медицинские препараты.

В ОРДЛО снова поступила помощь в размере 100 тонн от Красного Креста

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Как сообщает ведомство, проезжая мимо КПВВ "Новотроицкое", на временно оккупированную территорию Украины отправилось девять транспортных средств от Международного комитета Красного Креста.

Указано, что грузовые автомобили перевозили для населения Донецкой области медицинские препараты, обогревательные пункты, гигиенические наборы, песок для фильтрации теплицы и теплицы, что вместе весит около 100 тонн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в качестве военной помощи США выделит странам Балтии 170 млн долларов.


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