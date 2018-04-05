В ОРДЛО снова поступила помощь в размере 100 тонн от Красного Креста

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Как сообщает ведомство, проезжая мимо КПВВ "Новотроицкое", на временно оккупированную территорию Украины отправилось девять транспортных средств от Международного комитета Красного Креста.

Указано, что грузовые автомобили перевозили для населения Донецкой области медицинские препараты, обогревательные пункты, гигиенические наборы, песок для фильтрации теплицы и теплицы, что вместе весит около 100 тонн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в качестве военной помощи США выделит странам Балтии 170 млн долларов.