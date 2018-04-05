В ОБСЕ рассказали о раненом около Донецкой фильтровальной станции

Об этом сообщил во время брифинга первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

По словам Хуга, случай произошел недавно, на прошлой неделе. Тогда молодой украинский военный Красноперов содействовал в разминировании подъездной дороги к Донецкой фильтровальной станции .

Как сказал Хуг, он рад, что сапер уже поправляется, и желает ему полного выздоровления как можно быстрее, ведь молодой человек одержал эти ранения, честно выполняя свою работу и пытаясь помочь.

Хуг добавил, что в обем в прошлом году 145 жертв одержали ранения или погибли от мин и невзорвавшихся боеприпасов, среди которых 20 детей.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", во время мероприятий по боевой подготовке подразделений Национальной гвардии Украины на полигоне в Кривом Роге прогремел взрыв.