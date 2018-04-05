00:30 05.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В четверг Савченко проверят на полиграфе

В четверг, 5 апреля, полиция намерена доставить народного депутата Надежду Савченко в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

В четверг Савченко проверят на полиграфе

Депутат должна пройти психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа. Как сообщает пресс-служба политика в социальной сети Facebook, экспертиза назначена на десять часов утра.

Вместе с тем адвокаты Савченко заявили, что до сих пор не получили материалы производства для ознакомления, а потому не могут ни проконтролировать, ни сформулировать вопрос для объективного исследования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, один из адвокатов народного депутата Надежды Савченко Виктор Чевгуз подал в Службу безопасности Украины заявление о самоотводе. Об этом Чевгуз сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.


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