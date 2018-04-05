В четверг Савченко проверят на полиграфе

Депутат должна пройти психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа. Как сообщает пресс-служба политика в социальной сети Facebook, экспертиза назначена на десять часов утра.

Вместе с тем адвокаты Савченко заявили, что до сих пор не получили материалы производства для ознакомления, а потому не могут ни проконтролировать, ни сформулировать вопрос для объективного исследования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, один из адвокатов народного депутата Надежды Савченко Виктор Чевгуз подал в Службу безопасности Украины заявление о самоотводе. Об этом Чевгуз сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.