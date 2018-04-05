В аэропорт "Борисполь" зайдут два новых лоукостера

Об этом в интервью изданию LIGA.net заявил гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин.

По его словам, еasyJet заинтересована только в одном направлении в Берлин.

Однако, из-за ограничений частот между аэропортами Франкфурта, Берлина и Мюнхена, авиакомпания ничего подтвердить "Борисполю" пока не смогла.

Кроме того, украинским аэропортом активно интересуется немецкий лоукостер Germanwings.

"Хотя этот вопрос обсуждается уже второй год, я настроен оптимистично", - добавил Рябикин.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", столичный аэропорт Борисполь выделит отдельную полосу, на которой будут обслуживаться самолеты с болельщиками финала футбольной Лиги чемпионов УЕФА.