08:18 05.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В аэропорт "Борисполь" зайдут два новых лоукостера

Украинский аэропорт "Борисполь" проводит переговоры о сотрудничестве с британской лоукост-авиакомпания "еasyJet" относительно полетов в Украину.

В аэропорт

Об этом в интервью изданию LIGA.net заявил гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин.

По его словам, еasyJet заинтересована только в одном направлении в Берлин.

Однако, из-за ограничений частот между аэропортами Франкфурта, Берлина и Мюнхена, авиакомпания ничего подтвердить "Борисполю" пока не смогла.

Кроме того, украинским аэропортом активно интересуется немецкий лоукостер Germanwings.

"Хотя этот вопрос обсуждается уже второй год, я настроен оптимистично", - добавил Рябикин.

Как сообщал ранее  "УРА-Информ", столичный аэропорт Борисполь выделит отдельную полосу, на которой будут обслуживаться самолеты с болельщиками финала футбольной Лиги чемпионов УЕФА. 


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