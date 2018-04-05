Украина и Турция планируют увеличить частоту авиарейсов

Об этом сообщает Главное управление гражданской авиации Турции SHGM.

Накануне представители SHGM и Управления гражданской авиации Украины провели встречу в Анкаре. В результате встречи, представитель компаний обсудили вопрос увеличения числа авиарейсов между двумя странами.

Кроме этого, замглавы Главного управления гражданской авиации Турции Хайдар Ялчин и замглавы Управления гражданской авиации Украины Сергей Коршук обсуждали текущие проблемы, связанные с частотой полетов и ограничениями авиаперевозчиков.

Таким образом, между двумя ведомствами был подписан меморандум о взаимопонимании, который предусматривает двукратное увеличение числа авиарейсов Стамбул-Одесса (с 14 до 28). Также достигнута договоренность по авиарейсам из Бодрума, Измира, Даламана и Бурсы в Украину.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в авиакомпании Ryanair подтвердили, что действительно собираются начать полеты из Украины осенью 2018 года. Таким образом, украинцы смогут путешествовать в Барселону, Братиславу, Гданьск, Краков, Познань, Стокгольм, Вильнюс, Варшаву, Вроцлав и ряд других городов.