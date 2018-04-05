08:58 05.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня православные христиане отмечают Чистый четверг

Сегодня, пятого апреля, для всех православных наступает Чистый четверг, который является первым из "Большого трехдневия" перед праздником Пасхи. Этот день считается одним из самых важных дней Страстной седмицы.

Сегодня православные христиане отмечают Чистый четверг

Редакция "УРА-Информ" подготовила для вас перечень традиций и обрядов в этот день.

Отмечается, что во время богослужения в Чистый четверг вспоминают Тайную вечерю, на которой Господом было установлено таинство Святого Причащения. Также Иисус сказал своим ученикам именно во время Тайной вечери, что один из них предаст его, так и случилось: Иуда Искариот ночью в Гефсиманском саду указал на Него стражникам с помощью поцелуя.

Именно сегодня, за давней традицией, принято купаться еще до восхода солнца. Также в этот день было принято стричься, чтобы физическое очищение было полным. Умываться в Великий четверг нужно обязательно из серебра. Нужно бросить в воду любое серебряное изделие и умыться ею. Считалось, что такой обряд поможет сохранить красоту и здоровье.

Непринято с Чистого четверга на Страстную пятницу оставлять грязную посуду и замоченное для стирки белье.

Кроме того, в Чистый четверг в доме должна царить чистота и порядок. Поскольку считается, что тот, у кого в Чистый четверг дома грязно, проведет весь год в ссорах.

Многие верующие люди, которые подходят со всей серьезностью к обрядам Чистого четверга, после утреннего купания в Чистый четверг посещают утреннюю литургию в церкви, чтобы исповедаться и причаститься. Перед посещением церкви в этот день не употребляют никакую пищу.

Как сообщал ранее  "УРА-Информ" в воскресенье, восьмого апреля, во всех храмах столицы пройдут праздничные богослужения в честь Пасхи, запланировано немало мероприятий. 


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