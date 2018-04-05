Сегодня православные христиане отмечают Чистый четверг

Редакция "УРА-Информ" подготовила для вас перечень традиций и обрядов в этот день.

Отмечается, что во время богослужения в Чистый четверг вспоминают Тайную вечерю, на которой Господом было установлено таинство Святого Причащения. Также Иисус сказал своим ученикам именно во время Тайной вечери, что один из них предаст его, так и случилось: Иуда Искариот ночью в Гефсиманском саду указал на Него стражникам с помощью поцелуя.

Именно сегодня, за давней традицией, принято купаться еще до восхода солнца. Также в этот день было принято стричься, чтобы физическое очищение было полным. Умываться в Великий четверг нужно обязательно из серебра. Нужно бросить в воду любое серебряное изделие и умыться ею. Считалось, что такой обряд поможет сохранить красоту и здоровье.

Непринято с Чистого четверга на Страстную пятницу оставлять грязную посуду и замоченное для стирки белье.

Кроме того, в Чистый четверг в доме должна царить чистота и порядок. Поскольку считается, что тот, у кого в Чистый четверг дома грязно, проведет весь год в ссорах.

Многие верующие люди, которые подходят со всей серьезностью к обрядам Чистого четверга, после утреннего купания в Чистый четверг посещают утреннюю литургию в церкви, чтобы исповедаться и причаститься. Перед посещением церкви в этот день не употребляют никакую пищу.

Как сообщал ранее "УРА-Информ" в воскресенье, восьмого апреля, во всех храмах столицы пройдут праздничные богослужения в честь Пасхи, запланировано немало мероприятий.