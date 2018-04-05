20:05 05.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Савченко прошла первый этап проверки на полиграфе

Народный депутат Надежда Савченко, которая находится под арестом, в четверг, 5 апреля, прошла первый этап проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.

Савченко прошла первый этап проверки на полиграфе

Это была попытка проведения экспертизы. Мы начали процедуру, прошли первый этап и попросили перерыв, чтобы ознакомиться с материалами дела.

Об этом рассказал журналистам ее адвокат Дмитрий Бугай. По его словам, из Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз ее сразу же отвезли обратно в СИЗО.

Вместе с тем сестра Савченко Вера заявила, что допроса на полиграфе не было, поскольку не согласованы процессуальные вопросы, в частности следователь не предоставил стороне защиты материалы дела. Ситуация прояснится через несколько дней. Адвокаты просят дело у следователей, у которых есть три дня, чтобы подумать, - пояснила она.

Напомним, сегодня планировалось провести психофизиологическую экспертизу Савчеко с применением полиграфа.

Как сообщал УРА-Информ, суд арестовал депутата Рады Савченко до 20 мая. Апелляция защиты была отклонена.


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