Савченко прошла первый этап проверки на полиграфе

Это была попытка проведения экспертизы. Мы начали процедуру, прошли первый этап и попросили перерыв, чтобы ознакомиться с материалами дела.

Об этом рассказал журналистам ее адвокат Дмитрий Бугай. По его словам, из Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз ее сразу же отвезли обратно в СИЗО.

Вместе с тем сестра Савченко Вера заявила, что допроса на полиграфе не было, поскольку не согласованы процессуальные вопросы, в частности следователь не предоставил стороне защиты материалы дела. Ситуация прояснится через несколько дней. Адвокаты просят дело у следователей, у которых есть три дня, чтобы подумать, - пояснила она.

Напомним, сегодня планировалось провести психофизиологическую экспертизу Савчеко с применением полиграфа.

Как сообщал УРА-Информ, суд арестовал депутата Рады Савченко до 20 мая. Апелляция защиты была отклонена.